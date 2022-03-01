Каталог Компанија
Tencent Holdings
Tencent Holdings Плате

Распон плата Tencent Holdings је од $43,084 у годишњој укупној компензацији за Poslovni analitičar на доњем крају до $666,650 за Informatičar (IT) на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Tencent Holdings. Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Poslovni analitičar
$43.1K
Razvoj poslovanja
$108K
Naučnik podataka
$63.5K

Informatičar (IT)
$667K
Pravni poslovi
$301K
Menadžer partnera
$158K
Menadžer proizvoda
$55.9K
Softverski inženjer
$102K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Tencent Holdings је Informatičar (IT) at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $666,650. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Tencent Holdings је $104,824.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Tencent Holdings

