Tenable Плате

Распон плата Tenable је од $43,447 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $487,775 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Tenable. Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Menadžer proizvoda
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Softverski inženjer
Median $149K

Full-Stack softverski inženjer

Prodaja
Median $170K

Uspeh korisnika
$214K
Naučnik podataka
$43.4K
Informatičar (IT)
$83.6K
Marketinške operacije
$67.3K
Dizajner proizvoda
$127K
Regrutер
$140K
Menadžer softverskog inženjerstva
$205K
Arhitekta rešenja
$276K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији Tenable, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (6.25% тромесечно)

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Tenable је Menadžer proizvoda at the Principal Product Manager level са годишњом укупном компензацијом од $487,775. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Tenable је $159,516.

Остали ресурси