Tempus Плате

Распон плата Tempus је од $29,108 у годишњој укупној компензацији за Administrativni asistent на доњем крају до $256,275 за Prodaja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Tempus. Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Naučnik podataka
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $185K

Menadžer proizvoda
Median $152K
Administrativni asistent
$29.1K
Poslovni analitičar
$68.6K
Korisnička podrška
$56.8K
Uspeh korisnika
$69.7K
Analitičar podataka
$79.6K
Menadžer programa
$84.6K
Prodaja
$256K
Analitičar sajber bezbednosti
$140K
Tehnički pisac
$76.4K
План стицања права

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акције
RSU

У компанији Tempus, RSUs подлежу 4-годишњем плану стицања права:

  • 25% стиче се у 1st-ГОД (25.00% годишње)

  • 25% стиче се у 2nd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 3rd-ГОД (6.25% тромесечно)

  • 25% стиче се у 4th-ГОД (6.25% тромесечно)

Често постављана питања

Tempus mediaan aastane kogukompensatsioon on $128,945.

Остали ресурси