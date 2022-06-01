Каталог Компанија
Templafy Плате

Распон плата Templafy је од $68,559 у годишњој укупној компензацији за Regrutер на доњем крају до $155,775 за Technical Account Manager на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Templafy. Последње ажурирање: 8/15/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $85.9K
Menadžer proizvoda
$106K
Menadžer projekta
$70.3K

Regrutер
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Tehnički menadžer programa
$153K
Често постављана питања

The highest paying role reported at Templafy is Technical Account Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,775. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Templafy is $95,901.

Остали ресурси