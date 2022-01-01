Каталог Компанија
TELUS
TELUS Плате

Распон плата TELUS је од $10,107 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $135,281 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније TELUS. Последње ажурирање: 8/15/2025

$160K

Softverski inženjer
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Softverski inženjer za kontrolu kvaliteta

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer mašinskog učenja

DevOps inženjer

Menadžer proizvoda
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Dizajner proizvoda
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX dizajner

Naučnik podataka
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Menadžer softverskog inženjerstva
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Menadžer programa
Median $85K
Poslovni analitičar
Median $56.2K
Analitičar sajber bezbednosti
Median $76.8K
Analitičar podataka
Median $37.1K
Menadžer nauke o podacima
Median $110K
Arhitekta rešenja
Median $129K

Arhitekta podataka

Konsultant menadžmenta
Median $95.6K
Poslovne operacije
$101K
Menadžer poslovnih operacija
$96.9K
Razvoj poslovanja
$99.3K
Šef kabineta
$92.6K
Kreativni pisac
$88.4K
Korisnička podrška
$10.1K
Finansijski analitičar
$76.8K
Hardverski inženjer
$75.2K
Ljudski resursi
$66.4K
Informatičar (IT)
$11.6K
Marketinške operacije
$104K
Mašinski inženjer
$72.9K
Menadžer dizajna proizvoda
$107K
Menadžer projekta
$14.5K
Prodaja
$55.4K
Tehnički menadžer programa
$89.6K
Poverenje i bezbednost
$41.7K
UX istraživač
$88.2K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у TELUS је Softverski inženjer at the L6 level са годишњом укупном компензацијом од $135,281. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у TELUS је $86,649.

Остали ресурси