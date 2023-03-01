Direktorijum kompanija
Telia
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Telia Plate

Plate Telia kreću se od $38,667 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $115,247 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Telia. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $89.8K
Продукт Менаџер
Median $71.7K
Кастомер Сервис
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Дата Сајентист
$75.7K
Информациони Технолог (ИТ)
$102K
Продаја
$75.4K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$115K
Солушн Архитекта
$75.3K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Telia薪资最高的职位是Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level，年度总薪酬为$115,247。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Telia的年度总薪酬中位数为$75,533。

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Telia

Srodne kompanije

  • Lyft
  • Airbnb
  • Uber
  • SoFi
  • Tesla
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi