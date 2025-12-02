Direktorijum kompanija
Telecom Jobs
Telecom Jobs Naučnik Podataka Plate

Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in Kazakhstan u Telecom Jobs kreće se od KZT 12.66M do KZT 17.63M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Telecom Jobs. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$26.6K - $31.4K
Kazakhstan
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$24.9K$26.6K$31.4K$34.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Telecom Jobs?

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Telecom Jobs in Kazakhstan iznosi KZT 17,627,095 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Telecom Jobs za Naučnik Podataka poziciju in Kazakhstan je KZT 12,655,351.

