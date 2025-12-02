Direktorijum kompanija
Teladoc Health
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Korisnička Podrška

  • Sve Korisnička Podrška plate

Teladoc Health Korisnička Podrška Plate

Prosečna Korisnička Podrška ukupna kompenzacija in United States u Teladoc Health kreće se od $41.4K do $57.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Teladoc Health. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$44.9K - $54.4K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$41.4K$44.9K$54.4K$57.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Korisnička Podrška prijavas u Teladoc Health da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Teladoc Health, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Korisnička Podrška ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Korisnička Podrška poziciju u Teladoc Health in United States iznosi $57,907 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Teladoc Health za Korisnička Podrška poziciju in United States je $41,434.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Teladoc Health

Srodne kompanije

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.