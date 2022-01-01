Teladoc Health Plate

Plate Teladoc Health kreću se od $49,670 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $305,000 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Teladoc Health. Poslednja izmena: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U kompaniji Teladoc Health, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.