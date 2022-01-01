Direktorijum kompanija
Teladoc Health
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Teladoc Health Plate

Plate Teladoc Health kreću se od $49,670 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $305,000 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Teladoc Health. Poslednja izmena: 9/1/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Zdravstvena informatika

Продукт Менаџер
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $270K
Продукт Дизајнер
Median $163K

UX dizajner

Солушн Архитекта
Median $305K
Маркетинг
Median $98.8K
Кастомер Сервис
$49.7K
Кастомер Саксес
$109K
Регрутер
$199K
Продаја
$294K
Технички Програм Менаџер
$204K
УИкс Ресерчер
$206K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Teladoc Health, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

The highest paying role reported at Teladoc Health is Солушн Архитекта with a yearly total compensation of $305,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Teladoc Health is $178,333.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Teladoc Health

Srodne kompanije

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi