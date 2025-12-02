Direktorijum kompanija
Tektree
Tektree Analitičar Podataka Plate

Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in United States u Tektree kreće se od $57.8K do $83.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tektree. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$65.6K - $76.1K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$57.8K$65.6K$76.1K$83.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Analitičar Podataka prijavas u Tektree da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

Koji su karijerni nivoi u Tektree?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Tektree in United States iznosi $83,895 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tektree za Analitičar Podataka poziciju in United States je $57,810.

