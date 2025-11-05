Direktorijum kompanija
Tekion
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

  • Greater Bengaluru

Tekion Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate u Greater Bengaluru

Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in Greater Bengaluru u Tekion kreće se od ₹5.29M po year za L1 do ₹5.93M po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹6.92M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tekion. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
Prikaži 1 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Tekion, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u Tekion in Greater Bengaluru iznosi ₹8,387,820 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tekion za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Greater Bengaluru je ₹6,375,770.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Tekion

Srodne kompanije

  • Arcesium
  • SoftServe
  • CloudLinux
  • exadel
  • InvestCloud
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi