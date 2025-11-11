Direktorijum kompanija
Medijana Naučni istraživač kompenzacionog paketa in India u Tekion iznosi ₹3.76M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tekion. Poslednje ažuriranje: 11/11/2025

Medijanski paket
company icon
Tekion
Research Scientist
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹3.76M
Nivo
L3
Osnovna plata
₹3.26M
Stock (/yr)
₹509K
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Tekion?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Tekion, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučni istraživač poziciju u Tekion in India iznosi ₹3,764,213 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tekion za Naučni istraživač poziciju in India je ₹3,751,243.

Drugi resursi