Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Bengaluru u Tekion kreće se od ₹2.01M po year za L1 do ₹7.22M po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹4.06M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tekion. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus L1 Associate Software Engineer ( Početni nivo ) ₹2.01M ₹1.73M ₹243K ₹34.8K L2 Software Engineer ₹2.73M ₹2.25M ₹465K ₹14K L3 Senior Software Engineer ₹4.68M ₹3.87M ₹816K ₹0 L4 Staff Software Engineer ₹6.34M ₹5.28M ₹1.01M ₹53.8K Prikaži 1 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija Options U kompaniji Tekion, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Tekion ?

