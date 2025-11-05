Direktorijum kompanija
Tekion
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Greater Bengaluru

Tekion Softverski Inženjer Plate u Greater Bengaluru

Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Bengaluru u Tekion kreće se od ₹2.01M po year za L1 do ₹7.22M po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹4.06M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tekion. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Početni nivo)
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
Software Engineer
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
Senior Software Engineer
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Tekion, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

Bezbednosni softverski inženjer

Naučni istraživač

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Tekion in Greater Bengaluru iznosi ₹7,229,769 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tekion za Softverski Inženjer poziciju in Greater Bengaluru je ₹4,417,853.

