Menadžer Proizvoda kompenzacija in Greater Bengaluru u Tekion kreće se od ₹2.96M po year za L1 do ₹6.34M po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹3.44M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tekion. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus L1 Associate Product Manager ₹2.96M ₹2.53M ₹311K ₹120K L2 Product Manager ₹3.31M ₹2.9M ₹407K ₹0 L3 Senior Product Manager ₹5.47M ₹4.19M ₹1.22M ₹52.5K L4 Staff Product Manager ₹6.34M ₹4.69M ₹1.66M ₹0 Prikaži 1 Više nivoa

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija Options U kompaniji Tekion, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

