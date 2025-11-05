Dizajner Proizvoda kompenzacija in Greater Bengaluru u Tekion kreće se od ₹1.18M po year za L1 do ₹3.93M po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹3.81M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tekion. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.31M
₹2.31M
₹0
₹0
L4
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Tekion, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)