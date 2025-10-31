Direktorijum kompanija
Tejas Networks
  • Plate
  Sve Hardverski Inženjer plate

  Tejas Networks Hardverski Inženjer Plate

Tejas Networks Hardverski Inženjer Plate

Medijana Hardverski Inženjer kompenzacionog paketa in India u Tejas Networks iznosi ₹1.11M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tejas Networks. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Medijanski paket
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.11M
Nivo
-
Osnovna plata
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Tejas Networks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Hardverski Inženjer poziciju u Tejas Networks in India iznosi ₹1,140,725 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tejas Networks za Hardverski Inženjer poziciju in India je ₹1,110,316.

Drugi resursi