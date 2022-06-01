Direktorijum kompanija
TEGNA
TEGNA Plate

Plate TEGNA kreću se od $61,690 ukupne kompenzacije godišnje za Finansijski Analitičar na nižem nivou do $65,325 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u TEGNA. Poslednja izmena: 11/23/2025

Finansijski Analitičar
$61.7K
Softverski Inženjer
$65.3K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u TEGNA je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $65,325. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TEGNA je $63,508.

