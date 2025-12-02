Direktorijum kompanija
Tecnotree Convergence
Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in India u Tecnotree Convergence kreće se od ₹3.07M do ₹4.2M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tecnotree Convergence. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$37.9K - $45K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$35K$37.9K$45K$47.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Tecnotree Convergence?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Tecnotree Convergence in India iznosi ₹4,197,373 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tecnotree Convergence za Menadžer Proizvoda poziciju in India je ₹3,065,907.

Drugi resursi

