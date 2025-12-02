Direktorijum kompanija
Tecno Mobile
Tecno Mobile Marketing Plate

Prosečna Marketing ukupna kompenzacija in Belarus u Tecno Mobile kreće se od BYN 49.5K do BYN 69K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tecno Mobile. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

$17.2K - $20.3K
Belarus
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$16K$17.2K$20.3K$22.4K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Tecno Mobile?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u Tecno Mobile in Belarus iznosi BYN 69,008 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tecno Mobile za Marketing poziciju in Belarus je BYN 49,544.

