Tecno Mobile
Tecno Mobile Analitičar Podataka Plate

Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in Turkey u Tecno Mobile kreće se od TRY 560K do TRY 795K po year.

Prosečna ukupna kompenzacija

$15.6K - $18.5K
Turkey
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$13.7K$15.6K$18.5K$19.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Tecno Mobile?

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Tecno Mobile in Turkey iznosi TRY 794,732 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tecno Mobile za Analitičar Podataka poziciju in Turkey je TRY 559,768.

