Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in United States u TechTarget kreće se od $102K do $143K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TechTarget. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$110K - $128K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$102K$110K$128K$143K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u TechTarget?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u TechTarget in United States iznosi $142,800 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TechTarget za Softverski Inženjer poziciju in United States je $102,000.

