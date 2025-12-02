Direktorijum kompanija
Prosečna Menadžer Programa ukupna kompenzacija in United States u Techstars kreće se od $50.5K do $71.8K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Techstars. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$57.4K - $68K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$50.5K$57.4K$68K$71.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Techstars?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Programa poziciju u Techstars in United States iznosi $71,760 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Techstars za Menadžer Programa poziciju in United States je $50,544.

