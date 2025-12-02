Direktorijum kompanija
Technology Innovation Institute
Technology Innovation Institute Naučnik Podataka Plate

Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in United Arab Emirates u Technology Innovation Institute kreće se od AED 329K do AED 467K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Technology Innovation Institute. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$101K - $115K
United Arab Emirates
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$89.5K$101K$115K$127K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Technology Innovation Institute?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Technology Innovation Institute in United Arab Emirates iznosi AED 467,311 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Technology Innovation Institute za Naučnik Podataka poziciju in United Arab Emirates je AED 328,702.

Drugi resursi

