Technology & Strategy Softverski Inženjer Plate u Munich Metro Region

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Munich Metro Region u Technology & Strategy iznosi €68.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Technology & Strategy. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Technology & Strategy
Embedded Systems Software Developer
Munich, BY, Germany
Ukupno godišnje
€68.5K
Nivo
Senior
Osnovna plata
€61.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€6.7K
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Technology & Strategy in Munich Metro Region iznosi €72,150 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Technology & Strategy za Softverski Inženjer poziciju in Munich Metro Region je €68,586.

