Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in Germany u Technology & Strategy kreće se od €69.4K do €95.1K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Technology & Strategy. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$86.8K - $103K
Germany
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$80.1K$86.8K$103K$110K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Technology & Strategy?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u Technology & Strategy in Germany iznosi €95,062 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Technology & Strategy za Dizajner Proizvoda poziciju in Germany je €69,436.

Drugi resursi

