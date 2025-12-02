Direktorijum kompanija
Technisys
Technisys Računovođa Plate

Prosečna Računovođa ukupna kompenzacija in Argentina u Technisys kreće se od ARS 21.93M do ARS 30.02M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Technisys. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$18.1K - $21.4K
Argentina
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Technisys?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Računovođa poziciju u Technisys in Argentina iznosi ARS 30,021,179 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Technisys za Računovođa poziciju in Argentina je ARS 21,928,513.

Drugi resursi

