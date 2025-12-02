Direktorijum kompanija
Tech Mahindra
Tech Mahindra Tehnički Pisac Plate

Prosečna Tehnički Pisac ukupna kompenzacija in Canada u Tech Mahindra kreće se od CA$70K do CA$102K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tech Mahindra. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$57.3K - $66.6K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Tech Mahindra?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Tehnički Pisac poziciju u Tech Mahindra in Canada iznosi CA$101,572 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tech Mahindra za Tehnički Pisac poziciju in Canada je CA$69,991.

