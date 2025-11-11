Direktorijum kompanija
Teamworks
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Inženjer podataka

Teamworks Inženjer podataka Plate

Medijana Inženjer podataka kompenzacionog paketa in Canada u Teamworks iznosi CA$214K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Teamworks.

Medijanski paket
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Ukupno godišnje
CA$214K
Nivo
hidden
Osnovna plata
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bonus
CA$3K
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
0-1 Godine
Koji su karijerni nivoi u Teamworks?
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Inženjer podataka poziciju u Teamworks in Canada iznosi CA$281,646 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Teamworks za Inženjer podataka poziciju in Canada je CA$204,288.

