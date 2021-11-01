Direktorijum kompanija
TeamSnap
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

TeamSnap Plate

Plate TeamSnap kreću se od $84,575 ukupne kompenzacije godišnje za Marketing na nižem nivou do $157,500 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u TeamSnap. Poslednja izmena: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softverski Inženjer
Median $158K

Backend softverski inženjer

Marketing
$84.6K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u TeamSnap je Softverski Inženjer sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $157,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TeamSnap je $121,038.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za TeamSnap

Srodne kompanije

  • KeepTruckin
  • Lookout
  • Sourcegraph
  • DataRobot
  • Autonomic
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teamsnap/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.