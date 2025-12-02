Direktorijum kompanija
TE Connectivity
TE Connectivity Menadžer Tehničkih Programa Plate

Prosečna Menadžer Tehničkih Programa ukupna kompenzacija in United States u TE Connectivity kreće se od $99.6K do $139K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TE Connectivity. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$108K - $131K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$99.6K$108K$131K$139K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u TE Connectivity?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Tehničkih Programa poziciju u TE Connectivity in United States iznosi $139,200 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TE Connectivity za Menadžer Tehničkih Programa poziciju in United States je $99,600.

