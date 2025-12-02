Direktorijum kompanija
Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in India u TE Connectivity kreće se od ₹1.86M do ₹2.54M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TE Connectivity. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$22.9K - $27.2K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$21.2K$22.9K$27.2K$29K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u TE Connectivity?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u TE Connectivity in India iznosi ₹2,540,452 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TE Connectivity za Ljudski Resursi poziciju in India je ₹1,855,634.

Drugi resursi

