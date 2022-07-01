Direktorijum kompanija
TDS Plate

Plate TDS kreću se od $44,765 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $140,700 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u TDS. Poslednja izmena: 9/20/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $73K

Full-Stack softverski inženjer

Рачуновођа
$70.2K
Кастомер Сервис
$44.8K

Дата Сајентист
$51.2K
Продаја
$141K
Венчур Капиталиста
$56.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u TDS je Продаја at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $140,700. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TDS je $63,444.

