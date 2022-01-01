Direktorijum kompanija
TDK
TDK Plate

Plate TDK kreću se od $15,672 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $256,275 za Инжењер за Материјале na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u TDK. Poslednja izmena: 9/20/2025

$160K

Хардверски Инжењер
Median $156K

ASIC inženjer

Софтверски Инжењер
Median $166K

Inženjer mašinskog učenja

Машински Инжењер
Median $170K

Дата Сајентист
$15.7K
Информациони Технолог (ИТ)
$122K
Инжењер за Материјале
$256K
Продукт Дизајнер
$88.5K
Продукт Менаџер
$106K
Пројект Менаџер
$56.4K
Технички Програм Менаџер
$218K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u TDK je Инжењер за Материјале at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $256,275. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TDK je $138,853.

