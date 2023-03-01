Direktorijum kompanija
TDCX
TDCX Plate

Plate TDCX kreću se od $11,390 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $42,870 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u TDCX. Poslednja izmena: 9/20/2025

$160K

Продаја
Median $42.9K
Административни Асистент
$26.3K
Бизнис Аналитичар
$33.6K

Бизнис Девелопмент
$30K
Кастомер Сервис
$23.6K
Кастомер Сервис Операције
$28.6K
Информациони Технолог (ИТ)
$14.7K
Маркетинг
$37.2K
Маркетинг Операције
$36.5K
Регрутер
$11.4K
Софтверски Инжењер
$15.1K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u TDCX je Продаја sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $42,870. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TDCX je $28,558.

Drugi resursi