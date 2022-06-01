Direktorijum kompanija
TD SYNNEX
TD SYNNEX Plate

Plate TD SYNNEX kreću se od $43,396 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $179,100 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u TD SYNNEX. Poslednja izmena: 9/20/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $155K
Бизнис Аналитичар
$51.8K
Бизнис Девелопмент
Median $78K

Корпорејт Девелопмент
$47.7K
Финансијски Аналитичар
$53.9K
Информациони Технолог (ИТ)
$69.3K
Продукт Дизајнер
$97K
Продукт Менаџер
$69.8K
Програм Менаџер
$58.6K
Продаја
$43.4K
Сејлс Инжењер
$99.5K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$179K
Технички Програм Менаџер
$61.8K
ЧПП

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes TD SYNNEX on Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level aastase kogutasuga $179,100. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte TD SYNNEX keskmine aastane kogutasu on $69,345.

