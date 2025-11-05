Direktorijum kompanija
Tata Motors Mašinski Inženjer Plate u Pune Metropolitan Region

Medijana Mašinski Inženjer kompenzacionog paketa in Pune Metropolitan Region u Tata Motors iznosi ₹1.84M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Motors. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Ukupno godišnje
₹1.84M
Nivo
hidden
Osnovna plata
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Mašinski Inženjer poziciju u Tata Motors in Pune Metropolitan Region iznosi ₹2,019,401 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Motors za Mašinski Inženjer poziciju in Pune Metropolitan Region je ₹882,043.

