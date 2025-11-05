Direktorijum kompanija
Tata Group Marketing Plate u Mumbai Metropolitan Region

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Group. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Group, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u Tata Group in Mumbai Metropolitan Region iznosi ₹3,457,410 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Group za Marketing poziciju in Mumbai Metropolitan Region je ₹3,147,416.

