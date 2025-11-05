Direktorijum kompanija
Tata Group
Tata Group Naučnik Podataka Plate u Greater Bengaluru

Medijana Naučnik Podataka kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru u Tata Group iznosi ₹1.46M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Group. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
Tata Group
Senior Data Consultant
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.46M
Nivo
Senior Consultant
Osnovna plata
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Tata Group?
Najnoviji podaci o platama
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Group, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Tata Group in Greater Bengaluru iznosi ₹1,511,250 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Group za Naučnik Podataka poziciju in Greater Bengaluru je ₹1,455,538.

