Prosečna Hemijski Inženjer ukupna kompenzacija in Greater Amsterdam Area u Tata Group kreće se od €61.3K do €87.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Group. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Group, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Najveći paket kompenzacije za Hemijski Inženjer poziciju u Tata Group in Greater Amsterdam Area iznosi €87,511 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Group za Hemijski Inženjer poziciju in Greater Amsterdam Area je €61,333.

