Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in India u Tata Consultancy Services kreće se od ₹2.71M po year za C3A do ₹5.3M po year za C5. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹2.25M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
C3A
₹2.71M
₹2.71M
₹0
₹0
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C4
₹3.47M
₹3.47M
₹0
₹0
C5
₹5.3M
₹5.3M
₹0
₹0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)