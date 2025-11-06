Tata Consultancy Services Softverski Inženjer Plate u Greater London Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Greater London Area u Tata Consultancy Services kreće se od £46.3K po year za C2 do £74.7K po year za C4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater London Area iznosi £47.9K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Početni nivo ) £ -- £ -- £ -- £ -- C1 Assistant Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- C2 IT Analyst £46.3K £46.3K £0 £0 C3A Assistant Consultant £53.9K £53.9K £0 £1.5 Prikaži 4 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Tata Consultancy Services ?

