Tata Consultancy Services Softverski Inženjer Plate u Ireland

Softverski Inženjer kompenzacija in Ireland u Tata Consultancy Services kreće se od €47.6K po year za C2 do €77.9K po year za C3A. Medijana year kompenzacionog paketa in Ireland iznosi €69.1K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Početni nivo ) € -- € -- € -- € -- C1 Assistant Engineer € -- € -- € -- € -- C2 IT Analyst €47.6K €45.3K €0 €2.3K C3A Assistant Consultant €77.9K €75.5K €0 €2.4K Prikaži 4 Više nivoa

Najnoviji podaci o platama

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Tata Consultancy Services ?

