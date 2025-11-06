Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

  • Guadalajara Metropolitan Area

Tata Consultancy Services Softverski Inženjer Plate u Guadalajara Metropolitan Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Guadalajara Metropolitan Area u Tata Consultancy Services kreće se od MX$262K po year za C1Y do MX$775K po year za C3A. Medijana year kompenzacionog paketa in Guadalajara Metropolitan Area iznosi MX$399K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Početni nivo)
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
Assistant Engineer
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
IT Analyst
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
Assistant Consultant
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
Prikaži 4 Više nivoa
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Sistemski inženjer

Veb programer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Tata Consultancy Services in Guadalajara Metropolitan Area iznosi MXMX$14,820,594 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Consultancy Services za Softverski Inženjer poziciju in Guadalajara Metropolitan Area je MXMX$7,626,276.

