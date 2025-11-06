Softverski Inženjer kompenzacija in Guadalajara Metropolitan Area u Tata Consultancy Services kreće se od MX$262K po year za C1Y do MX$775K po year za C3A. Medijana year kompenzacionog paketa in Guadalajara Metropolitan Area iznosi MX$399K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
C1Y
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
