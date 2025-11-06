Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Sydney u Tata Consultancy Services iznosi A$88.2K po year za C2. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Sydney iznosi A$120K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
C1Y
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C1
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
C2
A$88.2K
A$88.2K
A$0
A$0
C3A
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
