Softverski Inženjer kompenzacija in Greater Seattle Area u Tata Consultancy Services kreće se od $95.3K po year za C1 do $87.3K po year za C4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Seattle Area iznosi $106K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$95.3K
$92.8K
$0
$2.5K
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$98.3K
$96.3K
$0
$2K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
