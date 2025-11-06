Direktorijum kompanija
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Softverski Inženjer Plate u Chile

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Chile u Tata Consultancy Services iznosi CLP 35.42M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Medijanski paket
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Ukupno godišnje
CLP 35.42M
Nivo
C3A
Osnovna plata
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Tata Consultancy Services?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA)

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

DevOps inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Sistemski inženjer

Veb programer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Tata Consultancy Services in Chile iznosi CLP 56,497,620 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Consultancy Services za Softverski Inženjer poziciju in Chile je CLP 35,417,335.

Drugi resursi