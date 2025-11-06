Tata Consultancy Services Softverski Inženjer Plate u Chennai Metropolitan Area

Softverski Inženjer kompenzacija in Chennai Metropolitan Area u Tata Consultancy Services kreće se od ₹402K po year za C1Y do ₹1.49M po year za C5. Medijana year kompenzacionog paketa in Chennai Metropolitan Area iznosi ₹797K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo Dodaj kompenzaciju Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnovna Akcije (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Početni nivo ) ₹402K ₹398K ₹3.9K ₹0 C1 Assistant Engineer ₹617K ₹613K ₹0 ₹3.2K C2 IT Analyst ₹1.12M ₹1.08M ₹0 ₹32.8K C3A Assistant Consultant ₹1.04M ₹1.02M ₹5.2K ₹19.6K Prikaži 4 Više nivoa

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Najnoviji podaci o platama

​ Филтер табеле Pretplati se Додај Додај накнаду Додај накнаду

Kompanija Lokacija | Datum Naziv nivoa Oznaka Godine iskustva Ukupno / U kompaniji Ukupna kompenzacija ( INR ) Osnova | Akcije (god) | Bonus Plate nisu pronađene Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Regrutacija? Napravi interaktivnu ponudu

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 2.08 % mesečno )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 2.08 % mesečno )

Koji je raspored vest schedule u Tata Consultancy Services ?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude . Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više → Unesite svoju email adresu Unesite svoju email adresu Pretplatite se Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi Pošaljite Novi Naziv