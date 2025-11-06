Softverski Inženjer kompenzacija in Canada u Tata Consultancy Services kreće se od CA$83.8K po year za C1 do CA$112K po year za C5. Medijana year kompenzacionog paketa in Canada iznosi CA$99.5K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$83.8K
CA$80.8K
CA$348.3
CA$2.6K
C2
CA$100K
CA$97.8K
CA$0
CA$2.3K
C3A
CA$101K
CA$97.1K
CA$0
CA$3.8K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
