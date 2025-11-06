Direktorijum kompanija
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Menadžer Proizvoda Plate u United States

Menadžer Proizvoda kompenzacija in United States u Tata Consultancy Services iznosi $146K po year za C3B. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $95K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Tata Consultancy Services in United States iznosi $212,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Consultancy Services za Menadžer Proizvoda poziciju in United States je $123,563.

