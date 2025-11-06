Direktorijum kompanija
Tata Consultancy Services
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Konsultant za Upravljanje

  • Sve Konsultant za Upravljanje plate

  • New York City Area

Tata Consultancy Services Konsultant za Upravljanje Plate u New York City Area

Konsultant za Upravljanje kompenzacija in New York City Area u Tata Consultancy Services kreće se od $162K po year za C3A do $163K po year za C5. Medijana year kompenzacionog paketa in New York City Area iznosi $155K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Tata Consultancy Services. Poslednje ažuriranje: 11/6/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$162K
$149K
$0
$12.6K
C3B
Associate Consultant
$140K
$137K
$0
$3K
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Tata Consultancy Services, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Konsultant za Upravljanje ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Konsultant za Upravljanje poziciju u Tata Consultancy Services in New York City Area iznosi $190,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Tata Consultancy Services za Konsultant za Upravljanje poziciju in New York City Area je $143,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Tata Consultancy Services

Srodne kompanije

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi